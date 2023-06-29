الرئيس البولندي: وجود مجموعة فاغنر في بيلاروسيا تهديد للمنطقة

المصدر: أ ف ب

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أكد الرئيس البولندي أندريه دودا أمس الأربعاء إن وجود مجموعة فاغنر في بيلاروس يمثل "تهديدًا محتملًا" للدول المجاورة الواقعة على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأعلنت بيلاروسيا الثلاثاء أن قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين وصل أراضيها في إطار اتفاق مع الكرملين وضع حدّا لتمرده المسلح على القيادة العسكرية الروسية استمر زهاء 24 ساعة في عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

وقال دودا لصحافيين في كييف "يصعب علينا أن نستبعد احتمال أن يشكل تواجد مجموعة فاغنر في بيلاروسيا تهديدا لبولندا التي تتشارك في حدودها مع بيلاروسيا وتهديدا لليتوانيا التي لديها أطول حدود مع بيلاروسيا من بين دولنا، وكذلك للاتفيا المجاورة أيضا لبيلاروسيا".

وسأل دودا خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيريه الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والليتواني غيتاناس ناوسيدا عن "الهدف من إعادة التموضع هذه".

وتابع "ما الغاية فعليا من (وجود) قوات مجموعة فاغنر، أي عمليا الجيش الروسي، في بيلاروسيا تحديدا؟ هل هدفها السيطرة على بيلاروسيا أو إيجاد تهديد إضافي من الشمال نحو أوكرانيا، عبر التلويح بهجوم محتمل على هذا البلد من بيلاروسيا؟ أو إن هذا شكل من أشكال التهديد المحتمل لبلادنا في حلف شمال الأطلسي، لبولندا؟".

في وقت لاحق الأربعاء صرح نائب رئيس الوزراء البولندي ياروسلاف كاتشينسكي للصحافيين أن بولندا ستعزز دفاعاتها عند الحدود مع بيلاروسيا، من دون تقديم المزيد من التفاصيل. وتقدر بولندا أن يصل نحو 8000 من عناصر فاغنر إلى بيلاروسيا.

ورأى زيلينسكي الأربعاء أن على "حلف شمال الأطلسي أن يقول بالإجماع للمجتمعين البولندي والليتواني إنه في حال وطأت قدم عنصر من فاغنر أرض ليتوانيا أو بولندا، فعندها سيتم القضاء على كل عناصر فاغنر أينما وجدوا".

واعتبر الرئيس الأوكراني أن القمة المقبلة للحلف التي تستضيفها العاصمة الليتوانية فيلنيوس في 11 يوليو هي "منصة ممتازة لتمرير رسالة كهذه".

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