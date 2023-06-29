اعتقال الجنرال الروسي سوروفيكين على خلفة تمرد فاغنر

المصدر: د ب ا

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اعتقلت السلطات الروسية الجنرال الروسي سيرغي سوروفيكين، القائد السابق للقوات الروسية في أوكرانيا، حسبما ذكرت صحيفة موسكو تايمز الروسية مساء الأربعاء، نقلا عن مصدرين وصفتهما بالمقربين من وزارة الدفاع تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما.

ولم تعلق وزارة الدفاع بعد على الاعتقال المزعوم لسوروفيكين، الذي لم يظهر علنا منذ يوم السبت، عندما أطلق قائد مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين تمردا مسلحا ضد القيادة العسكرية الروسية.

وقال أحد المصادر: "الوضع معه لم يكن على ما يرام بالنسبة للسلطات. لا أستطيع أن أقول أي شيء أكثر من ذلك".

ووفقا للمصدر الثاني، تم الاعتقال "في سياق بريغوجين"، دون مزيد من التوضيح.

وقال المصدر: "على ما يبدو، أنه (سوروفيكين) اختار جانب بريغوجين خلال التمرد".

وعندما سئل عن مكان الجنرال الحالي، أجاب المصدر: "نحن لا نعلق حتى على هذه المعلومات من خلال قنواتنا الداخلية".

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