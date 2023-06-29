تعليق المستشار الألماني على تمرد فاغنر وموقف بوتين

المصدر: أ ف ب

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رأى المستشار الألماني أولاف شولتس أمس الأربعاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خرج "ضعيفا" من التمرد الفاشل لمجموعة فاغنر.

وقال شولتس على قناة "اي ار دي" العامة إن تمرد مجموعة فاغنر هذه "ستكون له عواقب على المدى البعيد على روسيا" لكنه تحفظ عن "المشاركة في أي تكهنات حول مدة ولاية" بوتين "التي يمكن أن تكون طويلة أو قصيرة، لا نعلم".

واضاف "اعتقد انه (بوتين) بات أضعف لأن ذلك يثبت وجود شروخ في الهيكلية الاستبدادية وهيكلية السلطة وأن (حكمه) ليس متينا كما يدعي".

وقال شولتس إن "روسيا قوة نووية، وهي دولة قوية للغاية، ولهذا السبب علينا دائما أن نكون متيقظين للأوضاع الخطرة، وما حصل كان وضعا خطرا".

وتابع "يتكهن كثيرون بأن الأمر انتهى، ولا نعرف ذلك أيضا ولكن على أي حال سيكون لذلك بالتأكيد عواقب على المدى البعيد في روسيا".

وأكد شولتس مجددا أن أي مفاوضات لا يمكن أن تبدأ إلا إذا سحبت موسكو قواتها من أوكرانيا.

وأوضح "لا يمكننا أن نقول حقا ما إذا كان الأمر سيكون أسهل أو أكثر صعوبة بسبب هذه الأحداث".

وتابع "لهذا السبب من المهم أن تقدم أوكرانيا مساهمتها ليصبح هذا الامر ممكنا. وهذا ما يحاولون فعله مع الهجوم الحالي".

وأضاف "نحن ندعم أوكرانيا لتتمكن من الدفاع عن نفسها، وهدف دعمنا لأوكرانيا ليس تغيير النظام في روسيا".

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