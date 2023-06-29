لماذا قدّم بريغوجين موعد تمرد فاغنر؟

المصدر: د ب ا

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أكدت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أنه تم تقديم موعد التمرد الذي قام به قائد مجموعة فاغنر الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين للإطاحة بالقيادة العسكرية الروسية بعدما اكتشفت الاستخبارات الداخلية المؤامرة.

واستهدفت المؤامرة التي نفذها بريغوجين، اعتقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو وقائد القوات المسلحة فاليري غيراسيموف، حسبما ذكرت الصحيفة نقلا عن مسؤولين غربيين لم تحدد هويتهم.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الصحيفة قولها إن أجهزة الاستخبارات الاتحادية الروسية علمت بشأن المؤامرة قبل موعد تنفيذها بيومين، وهو ربما ما يفسر قرار بريغوجين بالتقدم صوب موسكو. وأشارت إلى أن الخطة كانت تعتمد على الافتراض بأن بعض فصائل الجيش الروسي ستنضم إلى التمرد.

وبعدما اقتربت قوات فاغنر إلى مسافة 200 كيلومتر (124 ميلا) من موسكو يوم السبت الماضي، أوقف بريغوجين التمرد، بعدما توسط رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو في اتفاق يضمن انتقال بريغوجين إلى بلاده مقابل اسقاط روسيا أي اتهامات ضد مجموعة فاغنر.

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