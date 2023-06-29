الاحترار يتسبب بأمطار وليس ثلوجاً

المصدر: (عواصم - أ.ب)

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توصلت دراسة جديدة إلى أن ارتفاع درجة حرارة العالم يحول بعض حالات تساقط الثلوج بكثافة إلى أمطار غزيرة فوق الجبال، ما يؤدي بطريقة ما إلى تفاقم الفيضانات الخطيرة مثل النوع الذي تسبب بأضرار في باكستان العام الماضي، وكذلك نقص المياه على المدى الطويل.

وباستخدام قياسات المطر والثلج منذ عام 1950 والمحاكاة الحاسوبية للمناخ المستقبلي، قدر العلماء أنه مقابل كل درجة فهرنهايت ترتفع درجة حرارة العالم، يزداد هطول الأمطار الغزيرة عند الارتفاعات العالية بنسبة 8.3 % (15 % لكل درجة مئوية)، وفقاً لدراسة نشرت في مجلة (نيتشر) أمس.وقال العلماء، إن الأمطار الغزيرة على الجبال تسبب مشاكل أكثر بكثير من الثلوج الغزيرة، بما في ذلك الفيضانات والانهيارات الأرضية والتعرية. ولا يتم تخزين المطر بشكل ملائم بعيداً مثل كتلة الثلج التي يمكنها إعادة ملء الخزانات في الربيع والصيف.

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