حدث وتاريخ.. 29 يونيو 1960 الرئيس الكوبي فيدل كاسترو يحظر شركة البترول الأمريكية «تكساكو» ويصادر ممتلكاتها. 1992 اغتيال الرئيس الجزائري محمد بوضياف أثناء احتفال في أحد مسارح عنابة. 1949 الأقلية البيضاء الحاكمة في جنوب أفريقيا تبدأ تطبيق قوانين الفصل العنصري (الأبارتيد) ضد السود. 1913 نشوب حرب البلقان الثانية بسبب رغبة بلغاريا في انتزاع إقليم «مقدونيا الشمالية» من صربيا. صورة التاريخ: 29 يونيو 2023 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App