كيف رأى المدونون العسكريون رد فعل بوتين على تمرّد فاغنر؟

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

بين الإشادة بـ"رباطة الجأش" وانتقاد الضعف، تباينت آراء المدوّنين العسكريين الروس الذين يتمتّعون بنفوذ متزايد منذ اندلاع النزاع في أوكرانيا، حيال رد فعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد تمرّد مجموعة فاغنر العسكرية.

فبعد انتفاضة قصيرة الأمد بين يومي الجمعة والسبت هزّت الكرملين، ندّد بوتين بـ"خيانة" لكنّه أشار إلى أن المتمرّدين بإمكانهم العودة إلى الحياة المدنية أو الالتحاق بالجيش أو الانتقال إلى المنفى في بيلاروسيا.

وكتب المراسل الحربي ألكسندر سلادكوف الذي يتابع قناته على تلغرام أكثر من مليون مشترك "اعتقدنا جميعا" أن رد بوتين "كان ليسرّع دوران الأرض خمسة أضعاف" مشيرا إلى احتمالات كانت واردة باللجوء إلى "أسلحة نووية أو تعبئة عامة أو إعلان الحرب على حلف شمال الأطلسي".

وتابع المدّون المؤيد بحزم للكرملين "لحسن الحظ حافظ (بوتين) على رباطة جأشه".

لكن عدم معاقبة المتمرّدين في حين يقبع كثر في السجون على خلفية تغريدات انتقدوا فيها الهجوم على أوكرانيا، فسّره محلّلون على أنه إقرار بالضعف.

حاليا يبذل بوتين جهودا لإثبات أنه ممسك بالقيادة.

الثلاثاء أشاد الرئيس الروسي بالعسكريين الذين قال إنه جنّبوا البلاد "حربا أهلية".

مراسم التكريم اعتبرها مدوّنون غير مبرّرة بعدما سيطر مقاتلو مجموعة فاغنر على مواقع عسكرية عدة في مدينة روستوف (جنوب-غرب) وزحفوا بعد ذلك مئات الكيلومترات نحو موسكو من دون مقاومة فعلية.

وشدّد المدوّن المعروف بـ"باتل_زي_سيلور" (Battle_Z_Sailor) الذي يتابعه 63 ألف مشترك على أن "الشرطة العسكرية والقوات الخاصة التي كان يفترض أن تحمي مقر قيادة المنطقة الجنوبية (في روستوف) اختفت ببساطة" لدى وصول المتمرّدين.

أما مدوّن قناة "غوفوريت توباز" التي يتابعها نحو مئة ألف مشترك فأسف للـ"تكريم الذي حظي به أولئك الذين لا علاقة لهم بالحل السلمي للنزاع".

ولم يخف مدوّن القناة خيبة أمله إزاء موقف رئيس الدولة، مشيرا إلى "عدم تطرّقه ولو بكلمة واحدة إلى السبب الذي أدى إلى هذا التمرّد" أو إشارته إلى أن "مطالب المتمرّدين سيتم درسها".

منذ أشهر يتّهم قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين القيادة العسكرية الروسية العليا بانعدام الكفاءة في أوكرانيا، علما بأن مدوّنين كثرا يوافقونه الرأي.

لكن بالنسبة للمدوّن رايبار الذي يتابع قناته 1,2 مليون مشترك، الرسالة الرئاسية "مقتضبة وواضحة".

وقال "الأمر الوحيد القليل الوضوح هو مصير روسيا"، مؤكدا في الوقت نفسه ثقته بأن الأمور "ستسير بشكل جيد" في البلاد.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز