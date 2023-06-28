بايدن: بوتين يخسر الحرب في العراق!

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في هفوة جديدة، استبدل الرئيس الأمريكي جو بايدن أوكرانيا بالعراق في تصريح له عن وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من وجهة نظره بعد تمرد مجموعة فاغنر.

وفي مقطع الفيديو علق بايدن على سؤال حول بوتين وفاغنر، فقال إن من الواضح أن بوتين يخسر الحرب في العراق وفي الداخل الروسي، لكن من المبكر القول إن كان تمرد مجموعة فاغنر المسلحة أضعف الرئيس الروسي من عدمه.

ولم يتدخل أحد لتنبيه بايدن أن الحرب في أوكرانيا وليس العراق، إلا أن معظم وكالات الأنباء والصحف صححت تلقائياً خطأ بايدن ونشرت تصريح بايدن معدلاً بحيث يصبح: "بوتين يخسر الحرب في أوكرانيا".

ويبقى البيت الأبيض حذراً بشأن تفسير تداعيات الأحداث المفاجئة التي شهدتها روسيا نهاية الأسبوع الماضي عندما تمردت مجموعة فاغنر على القيادة العسكرية الروسية وسيطرت على قواعد للجيش وتوجهت قواتها نحو موسكو قبل أن توقف زحفها وتعود أدراجها.

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