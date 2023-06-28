قانون باكستاني يمهد لعودة نواز شريف إلى الحياة السياسية

المصدر: (إسلام آباد - أ.ف.ب)

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أقر مجلس الأمة الباكستاني قانوناً يحد من الفترة التي يحرم فيها نائب من أهليته للترشح، على ما ذكرت مصادر حكومية، مما يمهد الطريق لعودة رئيس الوزراء الأسبق المقيم في المنفى نواز شريف إلى الحياة السياسية.

وأصدر الرئيس المؤقت للجمهورية أول من أمس قانوناً ينص على أن المحاكم يمكن أن تعلن عدم أهلية نائب «لمدة لا تتجاوز خمس سنوات»، وفق ما ذكر متحدث باسم الحكومة. أقيل شريف الذي تولى رئاسة الوزراء ثلاث مرات من منصبه عام 2017 بسبب مزاعم فساد، وكان يقضي عقوبة بالسجن 7 سنوات قبل أن تمنحه محكمة لاهور العليا كفالة لأسباب طبية، وبعد ذلك انتقل إلى بريطانيا لتلقي العلاج، وما زال يقيم هناك.

وقال المحلل السياسي حسن عسكري إن حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية مرر هذا القانون بهدف إعادة نواز شريف قبل الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في أكتوبر.

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