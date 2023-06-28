روسيا تدمر معدات عسكرية غربية في أوكرانيا

المصدر: (موسكو، كييف - وكالات)

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لم يؤثر تمرد مجموعة فاغنر على سير الحرب في أوكرانيا، واستمرت عمليات القصف الروسي في العمق الأوكراني، وكذلك عمليات الهجوم الأوكراني المضاد.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لقوات أسطول المحيط الهادئ وهي تدمر قافلة من المعدات العسكرية الغربية في أوكرانيا.

وبحسب الوزارة، تمكن جنود من أسطول المحيط الهادئ من إيقاف قافلة من المعدات العسكرية الغربية للقوات الأوكرانية جنوبي دونيتسك.

وتظهر اللقطات تفجير سيارة «أوشكوش» أمريكية مدرعة قادت القافلة بواسطة لغم، وسقوط المعدات في الفخ وهروب العديد من الجنود الأوكرانيين.

وأشارت إلى أنه تم تفجير جزء من القافلة يلغم ثم تبعته صواريخ موجهة مضادة للدبابات.

وأعلنت الدفاع الروسية أن خسائر كييف على محوري كراسني ليمان ودونيتسك بلغت 400 عسكري، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأن القوات الأوكرانية واصلت «محاولاتها الهجومية الفاشلة» على محاور دونيتسك وكراسني ليمان وجنوب دونيتسك.

وقال متحدث باسم خدمات الطوارئ الإقليمية إن القوات الروسية دمرت بمنطقة خيرسون مدفعين أوكرانيين وزورقاً وموقعاً للجيش الأوكراني، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية.

وأوضح المتحدث أن الهجمات أسفرت عن «مقتل 7 جنود أوكرانيين وإصابة 6 بجروح».

وأضاف «إن الهجمات أسفرت أيضاً عن تدمير «منظومة مدفعية ذاتية الدفع طراز «أكتسيا 2 إس 3» وكمية من الذخيرة، ما أسفر عن مقتل 5 جنود أوكرانيين وإصابة 2 بجروح». وقال المتحدث إن القوات الروسية دمرت أيضاً مدفع هاوتزر أوكراني في منطقة كاخوفكا. وفي كييف قال يوري إجنات المتحدث باسم القوات الجوية إن دوي انفجارات سمع في مدينة كرمنشوك وسط البلاد بعد ضربة جوية روسية.

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