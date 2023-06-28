حدث وتاريخ.. 28 يونيو 1919التوقيع على معاهدة فرساي في فرنسا، إيذاناً بالنهاية الرسمية للحرب العالمية الأولى 2004الحاكم المدني في العراق بول بريمر يسلم مقاليد السلطة للحكومة العراقية المؤقتة 1914اغتيال الأمير النمساوي فرانس فرديناند الذي أشعل فتيل الحرب العالمية الأولى 2009 قوات الجيش في هندوراس تعتقل الرئيس مانويل زيلايا وتنفيه بعد ذلك إلى كوستاريكا صورة التاريخ: 28 يونيو 2023 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App