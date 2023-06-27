شويغو يتفقّد «جبهة أوكرانيا» بعد إنهاء التمرد

المصدر: دبي - البيان ووكالات

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في إشارة إلى عودة الأمور إلى طبيعتها بروسيا، إثر التمرد المسلح لمجموعة فاغنر، كشفت وزارة الدفاع الروسية عن تفقّد وزير الدفاع، سيرجي شويغو، لجبهة أوكرانيا، في أول ظهور له بعد التمرد، معلنة عن توجيه ضربات صاروخية لمستودعات أسلحة حصلت عليها أوكرانيا من الغرب.

وتفقّد شويغو مركز القيادة الأمامي لإحدى تشكيلات مجموعة «الغرب»، التابعة للجيش في منطقة العملية الخاصة.

وقالت الدفاع الروسية: «أثناء العمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة، قام الجنرال شويغو بتفقد مركز القيادة الأمامية لإحدى تشكيلات مجموعة الغرب للقوات».

واستمع شويغو إلى تقرير من قائد المجموعة، العقيد يفغيني نيكيفوروف حول الوضع، وطبيعة تصرفات الجانب الأوكراني، وأداء القوات الروسية للمهام القتالية في الاتجاهات التكتيكية الرئيسة.

استهداف مستودعات

في الأثناء، أفادت الدفاع الروسية بأن القوات الروسية شنت، فجر أمس، هجوماً صاروخياً على مستودعات للذخيرة الغربية في أوكرانيا، مؤكدة تدمير جميع الأهداف المستهدفة.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بيان للوزارة أن «القوات المسلحة الروسية شنت ضربة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى من البحر، ضد مستودعات ذخيرة المدفعية، بما في ذلك تلك التي تم تسليمها إلى أوكرانيا من دول غربية».

كما دمرت القوات الروسية بضربات عالية الدقة، مركزاً للاتصالات والإشارة، تابعاً للواء 25 المحمول جواً من القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة إيفانوفكا في دونيتسك، وفقاً للوزارة.

وأعلنت الوزارة «استهداف نقطة لإصلاح وترميم أسلحة المعدات العسكرية والخاصة بلواء الهجوم الجبلي 128، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة نوفوياكوفليفكا، التابعة لمقاطعة زابوروجيه. كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 19 طائرة أوكرانية دون طيار في مناطق بلوغانسك»، حسب بيان الوزارة.

الهجوم المضاد

وأضافت في ما يتعلق بالجبهة، أن القوات الأوكرانية واصلت محاولات القيام بعمليات هجومية على محاور دونيتسك وكراسني ليمان وجنوب دونيتسك، مشيرة إلى صد تلك الهجمات، وتكبيد الجانب الأوكراني خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

ونفى القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، التي ضمتها موسكو العام الماضي، فلاديمير سالدو، إعلان القوات الأوكرانية عن تمركزها على الضفة اليسرى من نهر دنيبر.

وبحسب قوله، فإن القوات الأوكرانية قامت بعدة محاولات فقط في مجموعات صغيرة لعبور النهر في قوارب والاختباء تحت الجسر، لكن تم القضاء عليها.

وكان الجيش الأوكراني أعلن «استعادة 130 كيلومتراً مربعاً من الأراضي»، التي سيطرت عليها روسيا في جنوبي البلاد، منذ أن بدأ في هجومه المضاد قبل ثلاثة أسابيع.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن نائبة وزير الدفاع، هانا ماليار، قولها إن أوكرانيا حققت نجاحات صغيرة في الشرق. ووفقاً لماليار، فإن الجيش تقدم من كيلومتر إلى كيلومترين في اتجاهات عدة خلال الأسبوع الماضي، على الرغم من المقاومة الشرسة من جانب القوات الروسية.

وأعلن الجيش الأوكراني، أنّه استعاد بلدة ريفنوبيل في منطقة دونيتسك في المنطقة التي قالت قوات كييف إنها أحرزت فيها تقدّماً طفيفاً في الأسابيع الأخيرة.

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