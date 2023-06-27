12 قتيلاً بسبب الصواعق والأمطار في باكستان

المصدر: (إسلام آباد - وكالات)

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أدت صعقات البرق والأمطار لوفاة 12 شخصاً وإصابة 15 آخرين في باكستان في الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين، حيث تتعرض البلاد لأحوال طقس سيئة قبل موسم الأمطار الموسمية.

وذكرت قناة جيو الباكستانية، أن البرق أودى بحياة 10 أشخاص، بينهم أطفال، وأدى لإصابة سبعة أشخاص في إقليم البنجاب.

وأدى هطول الأمطار الغزيرة في مدينة لاهور للإضرار بـ 150 من مغذيات الطاقة. من ناحية أخرى، يواجه السكان مشاكل متعددة مثل انقطاع الكهرباء والطرق المغمورة بالمياه.

واستمر هطول أمطار متقطعة على إقليم خيبر باختونخوا، ما أدى لوفاة سيدة وإصابة ستة آخرين.

وتتكرر ضربات الصواعق في باكستان، وبخاصة في مناطق البنجاب الجبلية. وقالت إدارة الأرصاد الجوية الباكستانية إن من المتوقع هطول مزيد من الأمطار هذا الأسبوع، ما يوفر بعض الراحة من موجة الحر. لكن الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث حذرت من أن استمرار هطول الأمطار قد يؤدي إلى حدوث فيضانات مفاجئة.

وقتلت الفيضانات الصيف الماضي 1739 شخصاً، وشردت حوالي 8 ملايين شخص، وتسببت في خسائر بقيمة 30 مليار دولار.

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