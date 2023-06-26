بوتين يشكر الأمة على الوحدة بعد إحباط تمرد فاغنر

المصدر: أ ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأمة يوم الاثنين على الوحدة بعد أن تم إحباط تمرد مسلح شنه قائد مجموعة فاغنر في نهاية الأسبوع بعد أقل من 24 ساعة من بدايته.

كما شكر بوتين قوات فاغنر على عدم ترك الوضع يتدهور إلى "إراقة دماء". وأكد مجددا انه تم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لحماية البلاد والشعب من التمرد.

وكان زعيم مجموعة فاغنر قد دافع عن تمرده قصير الأمد في بيان صوتي يوم الإثنين، بينما ظهر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو علنًا لأول مرة منذ الانتفاضة التي طالبت بالإطاحة به، في مقطع مصور يهدف إلى إبراز الإحساس بالنظام بعد أخطر أزمة سياسية في البلاد منذ عقود.

لكن عدم اليقين لا يزال يحوم حول مصيره، وكذلك مصير زعيم التمرد يفغيني بريغوجين وجيشه الخاص، والتأثير على الحرب في أوكرانيا، وحتى المستقبل السياسي للرئيس فلاديمير بوتين.

وفي بيان صوتي مدته 11 دقيقة، نفى بريغوجين محاولة مهاجمة الدولة الروسية وقال إنه تصرف ردا على هجوم على قوته أدى إلى مقتل 30 من مقاتليه.

وقال بريغوجين في تسجيل قدم تفاصيل حول مكان وجوده أو خططه المستقبلية: "بدأنا مسيرتنا بسبب الظلم".

اندلع نزاع بين زعيم مجموعة فاغنر وضباط الجيش الروسي الذي احتدم طوال فترة الحرب إلى تمرد شهد مغادرة قوات فاغنر أوكرانيا للاستيلاء على مقر عسكري في مدينة جنوب روسيا وتقدموا على ما يبدو دون معارضة لمئات الأميال نحو موسكو، قبل أن يتراجعوا بعد أقل من 24 ساعة يوم السبت.

وقال الكرملين إنه أبرم صفقة لبريغوجين للانتقال إلى بيلاروسيا والحصول على عفو مع جنوده. لم يرد تأكيد لمكان وجوده يوم الاثنين، على الرغم من أن قناة إخبارية روسية شهيرة على تليغرام ذكرت أنه شوهد في فندق في العاصمة البيلاروسية مينسك.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن تحقيق جنائي ضد بريغوجين استمر، وطالب بعض المشرعين برأسه.

في العودة إلى الحياة الطبيعية السطحية على الأقل، أعلن رئيس بلدية موسكو عن إنهاء "نظام مكافحة الإرهاب" المفروض على العاصمة يوم السبت، عندما أقامت قوات وعربات مدرعة نقاط تفتيش في الضواحي وقامت السلطات بتمزيق الطرق المؤدية إلى المدينة.

جاء المقطع المصور الخاص بوزارة الدفاع لشويغو في الوقت الذي تكهنت فيه وسائل الإعلام الروسية بأنه هو وقادة عسكريون آخرون فقدوا ثقة بوتين ويمكن استبدالهم.

وتم عرض شويغو في طائرة هليكوبتر ثم التقى بالضباط في مقر عسكري في أوكرانيا في تسجيل مصور تم بثه عبر وسائل الإعلام الروسية، بما في ذلك التلفزيون الذي تسيطر عليه الدولة. لم يتضح متى تم تصويره.

رئيس الأركان العامة الجنرال فاليري غيراسيموف، الذي كان أيضًا هدفًا رئيسيًا لغضب بريغوجين، لم يظهر علنًا.

لم يكن من الواضح ما الذي سيحدث في النهاية لبريغوجين وقواته بموجب الاتفاق الذي يُزعم أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو توسط فيه.

وعلى الرغم من أن تمرده كان قصيرًا، إلا أنه لم يكن غير دموي. ذكرت وسائل إعلام روسية أن قوات فاغنر أسقطت عدة طائرات هليكوبتر عسكرية وطائرة اتصالات عسكرية، ما أسفر عن مقتل 15 شخصًا على الأقل، ولم تعلق وزارة الدفاع.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز