روسيا تعترض مقاتلتين بريطانيتين فوق البحر الأسود

المصدر: أ ف ب

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أعلنت روسيا أنها أرسلت طائرتين حربيتين لاعتراض مقاتلتين بريطانيتين اقتربتا من حدودها فوق البحر الأسود.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، في بيان: «مع اقتراب الطائرتين المقاتلتين الروسيتين، استدارت الطائرتان الأجنبيتان وابتعدتا عن الحدود الروسية».

وأشارت إلى أن المقاتلتين من طراز «تايفون» تابعتان للجيش البريطاني وترافقهما طائرة استطلاع من نوع «آر سي-135».

وأضافت الوزارة: «عادت الطائرتان الروسيتان بسلامة إلى مطارهما الأصلي»، مؤكدةً أنه لم يحصل أي انتهاك للحدود الروسية.

وازداد هذا النوع من الحوادث بين طائرات روسية وأخرى غربية في الأشهر الأخيرة فوق البحر الأسود وكذلك فوق بحر البلطيق، على خلفية النزاع في أوكرانيا.

ونهاية مايو، أعلنت موسكو اعتراض أربع قاذفات استراتيجية أمريكية فوق بحر البلطيق في حادثين مختلفين في غضون أسبوع.

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