قائد فاغنر يكشف أسباب "تمرده" على موسكو

المصدر: البيان

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عبر يفغيني بريغوجين، قائد مجموعة "فاغنر"، الإثنين، عن أسفه ومجموعته لاضطرارهم إلى إسقاط مروحيات روسية، خلال عملية التمرد التي أعلنوها قبل أيام.

كما أكد أن إعلانه التمرد وزحف قواته إلى موسكو، كان بسبب الظلم الذي تعرضت له مجموعة "فاغنر"، مشيراً إلى أنه "كان هناك قرار بحل المجموعة في الأول من يوليو".

وعبر رسالة صوتية، تحدث قائد فاغنر عن تمرد مجموعته في 11 دقيقة، حيث قال إن أحداً من أفراد مجموعته لم يوافق على توقيع عقد مع وزارة الدفاع الروسية.

وأشار بريغوجين إلى أن المجموعة لم تعتدِ على أحد، لكنها تعرضت لقصف بالصواريخ والمروحيات.

وأكد أن القصد من هذا التحرك كان محاسبة أولئك الذين ارتكبوا أخطاء أثناء العمليات العسكرية.. لكنهم عادوا لقواعدهم حقناً لدماء الجنود الروس.

وقال قائد فاغنر: لم يكن الانقلاب على السلطة السياسية في البلاد هدفاً، بل كنا نحاول لفت الانتباه إلى محاولات حل المجموعة.

وأضاف: "مسيرتنا أظهرت وجود مشكلات أمنية في روسيا.. لقد كان الغرض من الحملة منع تدمير شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة ومحاسبة الأشخاص الذين ارتكبوا من خلال أفعالهم غير المهنية عددًا كبيرًا من الأخطاء أثناء العملية الخاصة".

وعن حل الأزمة قال بريغوجين إن الرئيس البيلاروسي مد يد العون لفاغنر، لحل كل المشكلات بالطرق القانونية.

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