حاملة طائرات أمريكية في فيتنام تعزيزاً للنفوذ في جنوب شرق آسيا

المصدر: أ.ب

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تقوم حاملة طائرات أمريكية وطرادات صواريخ موجهة بزيارة نادرة لفيتنام، الاثنين، في الوقت الذي تتنافس فيه الولايات المتحدة والصين بشكل متزايد على النفوذ في جنوب شرق آسيا. ووصلت حاملة الطائرات الأمريكية رونالد ريغان، إلى جانب طرادات الصواريخ الموجهة «يو إس إس أنتيتام» و«يو إس إس روبرت سمولز»، إلى دا نانج الأحد للزيارة.

في غضون ذلك ، تبذل الولايات المتحدة جهودًا دبلوماسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والعسكرية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وتأتي زيارة حاملة الطائرات الأمريكية إلى الميناء وهي الزيارة الثالثة فقط من نوعها منذ إعادة العلاقات بعد نهاية حرب فيتنام بعد زيارات لفيتنام هذا العام من وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، والممثلة التجارية الأمريكية، كاثرين تاي، ومديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سامانثا باور.

وكتب براشانث باراميسواران ، زميل برنامج آسيا التابع لمركز ويلسون، في مذكرة بحثية يقول: «بالرغم من أن زيارات حاملات الطائرات غالبًا ما تثير اهتمام وسائل الإعلام بسبب طبيعتها المرئية للغاية، فإن السؤال الأوسع هو كيف سيؤثر ذلك في تطوير العلاقات، بما في ذلك سعي واشنطن لتحسين العلاقات، قد يصرف التركيز الضيق للغاية على زيارات حاملات الطائرات الانتباه عن الاتجاه الأوسع للتطوير الأكثر شمولاً للعلاقات والعلاقات الدفاعية بين الولايات المتحدة وفيتنام بشكل عام».

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