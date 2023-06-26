روسيا تقضي على 30 موقع مدفعية أوكراني قرب كرانسي ليمان

المصدر: د.ب.أ

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قال الناطق باسم مجموعة القوات الروسية القتالية، الكسندر سافتشوك، إن وحدات المدفعية للمجموعة سحقت 30 موقع مدفعية أوكراني، وأكثر من 20 فرداً من أطقم قذائف الهاون بالقرب من مدينة كرانسي ليمان بمنطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا.

وأوضح سافتشوك لوكالة تاس الروسية للأنباء، اليوم الاثنين، أنّ وحدات مدفعية المجموعة القتالية بالقرب من كرانسي ليمان، عبر استخدام أدوات استطلاع المدفعية، رصدت وسحقت حوالي 30 موقع مدفعية وأكثر من 20 عنصرا لقذائف الهاون للقوات الأوكرانية.

إلى ذلك، قال إن طيران المجموعة نفذ أكثر من 40 طلعة جوية، جرى خلالها قصف صاروخي وبالقنابل على معاقل وقواعد انتشار مؤقتة وتجمعات لمعدات العدو وقواته وقوته النارية.

وأضاف سافتشوك، أنه تم رصد تحرك للقوات الأوكرانية بدعم من مركبات مشاة قتالية للكتائب الميكانيكية 42 و63 و67 في منطقة سيريبريانسكي فورستري.

وأوضح أنه نتيجة لهجوم ناري بالمدفعية وطيران المجموعة القتالية، تعرضت مركبات قتال مدرعة وشاحنتين صغيرتين للتدمير، مع تكبيد الأوكرانيين خسائر كبيرة في الأفراد.

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