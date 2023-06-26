أوكرانيا: استعدنا 130 كيلومتراً على طول الجبهة الجنوبية

المصدر: وكالات

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قالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني، اليوم الاثنين، إن بلادها استعادت 130 كيلومتراً مربعاً من القوات الروسية على طول خط الجبهة الجنوبي منذ بدء الهجوم المضاد.

وأضافت ماليار للإذاعة الرسمية: لم تطرأ تغييرات كبيرة على الوضع في الجنوب خلال الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أنّ الجزء الشرقي من الجبهة، الذي يشمل اتجاهات ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا، شهد 250 اشتباكاً قتالياً خلال الأسبوع الماضي.

إلى ذلك، أعلنت هيئة الاركان العامة في كييف، أن روسيا شنت هجمات على منطقة زابوريجيا أمس الأحد.

وقال الجيش، إنه تم إطلاق ما لا يقل عن ستة صواريخ من طراز اس-300، كما تم تسجيل 33 هجوماً جوياً و45 هجوماً صاروخياً من عدة منصات صواريخ منذ الأمس.

وجاء في أحدث تقرير للموقف: نتيجة الهجمات الروسية، تعرض مدنيون للإصابة، كما تضررت مبان سكنية ومبان تجارية وإدارية وسيارات خاصة.

ووفقاً لهيئة الاركان العامة، فإن القوات الروسية، حاولت وقف تقدم الوحدات الأوكرانية واستعادة المواقع التي فقدتها.

يشار إلى أن المنطقة تضم محطة زابوريجيا النووية، التي سيطرت عليها القوات الروسية منذ الأيام الأولى لبدء الحرب.

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