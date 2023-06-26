قتلى وجرحى بإطلاق نار في أمريكا

المصدر: (كانزاس سيتي - أ.ب)

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عثر على ثلاثة قتلى على الأقل، ويعتقد أن خمسة آخرين على الأقل أصيبوا، حسبما ذكرت الشرطة الأمريكية في ولاية ميزوري أثناء التحقيق في حادثي إطلاق نار، أسفرا عن العديد من الضحايا في نفس المنطقة بمدينة كانزاس سيتي في وقت مبكر من أمس.

وقال المتحدث باسم شرطة كانزاس سيتي، جيك باتشينا في رسالة عبر البريد الإلكتروني، إنه تم استدعاء الضباط إلى تقاطع شارع 57 وشارع بروسبكت بعد الساعة 4:30 صباحاً، حيث عثروا على ثلاثة قتلى جراء إطلاق النار، «رجلان وامرأة» في ساحة انتظار للسيارات وفي الشارع.

وقال باتشينا إنه تم إبلاغ الشرطة بأن خمسة أشخاص آخرين أصيبوا بجروح غير خطيرة في إطلاق النار وصلوا إلى مستشفيات مختلفة بواسطة سيارات خاصة أو سيارات إسعاف.

وأضاف: المعلومات الأولية تشير إلى أنه كان هناك تجمع كبير في ساحة انتظار السيارات عند التقاطع عندما تم إطلاق النار على الضحايا.

وأفاد تحقيق أولي أجرته الشرطة أن التجمع وقع خارج متجر ميكانيكي سيارات، حيث تم استدعاء الشرطة للمكان من قبل، حسبما ذكرت قناة «كي إس إتش بي- تي في».

وكتب رئيس بلدية كانزاس سيتي كوينتون لوكاس في موقع تويتر: «أقدم تعازي لعائلات 3 أشخاص قتلوا في إطلاق نار هذا الصباح بعد ساعات على ما يبدو من تجمع قرب شارعي 57 وبروسبكت».

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