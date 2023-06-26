مشاورات ألمانية حول «الحماية من الحرارة»

المصدر: (برلين - د.ب.أ)

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يعتزم وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ العمل على تحسين استعداد البلاد لمواجهة الارتفاع في درجات الحرارة، وذلك من خلال ما يعرف بـ«خطة الحماية من الحرارة».

وجاء في الورقة التي تضمنت الخطة والتي أوردت صحيفة «بيلد آم زونتاج» الألمانية الصادرة أمس تقريراً عنها: «مع تغير المناخ تزايد احتمال حدوث موجات الحرارة أكثر وأكثر. ولهذا تأثيره على صحتنا ورفاهيتنا والقدرة الأدائية لدى مجتمعنا».

وفي تصريحات للصحيفة، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، إنه يعتزم التشاور بهذا الخصوص مع متضررين من ارتفاع درجات الحرارة وخبراء ووزراء ومسؤولين.

وأضاف لاوترباخ أن «الحماية من الحرارة هي حماية للحياة. عندما تنتشر موجات الحرارة في ألمانيا يصير هناك خطر على كبار السن والأشخاص المحتاجين إلى الرعاية وأصحاب التاريخ المرضي وكذلك الأطفال والحوامل والأشخاص الذين يقضون الكثير من الوقت في الهواء الطلق سواء بحكم عملهم أو لظرف شخصي».

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