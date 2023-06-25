3 قتلى و5 مصابين بإطلاق نار في أمريكا

المصدر: أ ب

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كشفت الشرطة الأمريكية أنه عُثر على ثلاثة أشخاص قتلى على الأقل، ويُعتقد أن خمسة آخرين على الأقل أصيبوا، بإطلاق نار في ولاية ميزوري.

وأوضحت الشرطة، أثناء التحقيق، أن الحادث أسفر عن العديد من الضحايا في مدينة كانزاس سيتي في وقت مبكر من صباح اليوم.

وقال المتحدث باسم شرطة كانزاس سيتي، جيك باتشينا، في رسالة عبر البريد الإلكتروني، إنه تم استدعاء الضباط إلى تقاطع شارع 57 وشارع بروسبكت بعد الساعة 4:30 صباحاً، حيث عثروا على ثلاثة قتلى من جراء إطلاق النار، هما رجلان وامرأة، في ساحة انتظار للسيارات وفي الشارع.

وأضاف باتشينا أنه تم إبلاغ الشرطة بأن خمسة أشخاص آخرين، أصيبوا بجروح غير خطيرة في إطلاق النار، وصلوا إلى مستشفيات مختلفة بواسطة سيارات خاصة أو سيارات إسعاف.

وتابع: «المعلومات الأولية تشير إلى أنه كان هناك تجمع كبير في ساحة انتظار السيارات عند التقاطع عندما تم إطلاق النار على الضحايا».

وأفاد تحقيق أولي أجرته الشرطة أن التجمع وقع خارج متجر ميكانيكي سيارات، حيث تم استدعاء الشرطة إلى المكان من قبل، حسبما ذكرت قناة «كي إس إتش بي- تي في».

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