ماكرون: تمرّد بريغوجين يُظهر هشاشة المعسكر الروسي

المصدر: أ ف ب

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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن تمرّد قائد مجموعة «فاغنر» المسلّحة، يفغيني بريغوجين، «يظهر الانقسامات الموجودة داخل المعسكر الروسي، وهشاشة جيوشه وقواته الرديفة».

وقال ماكرون، اليوم، في مقابلة مع صحيفة «لا بروفانس» الفرنسية: «لقد تابعتُ الأحداث ساعة بساعة، وتواصلتُ مع الشركاء الرئيسيين لفرنسا»، موضحاً أن «الوضع لا يزال قيد التبلور».

وأضاف الرئيس الفرنسي: «كلّ ذلك يستدعي أن نكون أكثر يقظة، ويبرّر تماماً ما نقدّمه من دعم للأوكرانيين».

وبدأ عناصر «فاغنر» الانسحاب تدريجياً من روسيا، بعدما قرّر قائدهم يفغيني بريغوجين وقف تمرّده ضد موسكو.

وأُحبط التمرّد بموجب اتفاق تم بين قائد فاغنر والكرملين بوساطة من مينسك، يقضي بمغادرة بريغوجين إلى بيلاروس، من دون أن يُعرف موعد هذه المغادرة، ولا المكان الذي يوجد فيه قائد المجموعة.

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