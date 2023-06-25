بلينكن: اضطرابات روسيا لم تنتهِ بعد

المصدر: رويترز، أ ف ب

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أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الاضطرابات التي نجمت عن التحدي غير المسبوق لسلطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من مقاتلي مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة لم تنتهِ بعد على الأرجح، مشيراً إلى أنها قد تستغرق أسابيع أو شهوراً.

وأوضح بلينكن، اليوم، أن تمرّد قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين الذي تم إحباطه، يكشف وجود تصدّعات حقيقية على مستوى سلطة بوتين.

وقال، في تصريحات لشبكة «سي بي إس» الأمريكية، إن التمرّد شكّل تحدياً مباشراً لبوتين.

وأضاف: «يثير هذا الأمر تساؤلات كبرى، ويظهر وجود تصدّعات حقيقية».

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