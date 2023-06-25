«فاغنر» توقّع اتفاقاً ينهي التمرّد ويضمن سلامة مقاتليها ولجوء قائدها

المصدر: البيان

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توصلت روسيا إلى اتفاق تسوية مع مجموعة فاغنر العسكرية، ينص على إنهاء تمردها، وضمان سلامة مقاتليها، وانتقال قائدها يفغيني بريغوجن، إلى بيلاروسيا المجاورة، وذلك بوساطة من الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو.

وأعلن الكرملين، انتقال قائد فاغنر إلى بيلاروسيا، مشيراً إلى أنّ لوكاشينكو ساعد في الوساطة وإنهاء التمرّد، مشيراً إلى أنّ الاتفاق حصل لتجنّب المزيد من الخسائر.

وقال الناطق باسم الكرملين، إنّ الاتفاق حصل لتجنب المزيد من الخسائر، مضيفاً: «بريغوجن سينتقل إلى بيلاروسيا، كما سيتم إسقاط الجنائية ضده».

وكشف الناطق، عن أنّ مقاتلي فاغنر الذين لم يشاركوا في التمرّد سيوقعون عقوداً مع وزارة الدفاع، فيما لن تتم مقاضاة المقاتلين الآخرين.

وقدّم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، شكره لنظيره البيلاروسي، على ما بذله من جهد من أجل تهدئة الأوضاع والتوصّل إلى اتفاق مع «فاغنر.

وأمر بريغوجن وبعد نحو 24 ساعة من التمرد المسلح في عدد من المناطق الروسية، مقاتليه الذين كانوا يتقدمون صوب موسكو، بالعودة إلى قواعدهم لتجنب إراقة الدماء، بعد أن تقدموا 200 كيلومتر باتجاه العاصمة.

وقال بريغوجين في تسجيل صوتي بثّه مكتبه: «الآن هو الوقت الذي يمكن أن تُسفك فيه دماء، لذلك فإنّ أرتالنا تعود أدراجها إلى المعسكرات الميدانية وفقاً للخطة».

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