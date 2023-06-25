«فاغنر» تنسحب من فورونيج

المصدر: أ.ف.ب

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أعلن حاكم منطقة فورونيج في جنوب روسيا، اليوم الأحد، أن عناصر مجموعة فاغنر ينجزون انسحابهم منها، غداة اتفاق أفضى الى إنهاء التمرد المسلح على القيادة العسكرية.

وقال الحاكم ألكسندر غوسيف، إنّ تحرك وحدات فاغنر في منطقة فورونيج هو في طور الانتهاء، الأمر يتمّ بشكل طبيعي ومن دون حوادث، مشيراً الى أن القيود التي تمّ فرضها على حركة التنقل سترفع ما إن يتم حل الوضع بشكل نهائي.

ولم تتوافر معطيات وافية عما شهدته المنطقة، اذ اكتفى غوسيف بالقول، السبت، إنه في إطار عملية مكافحة الإرهاب في فورونيج، تتخذ القوات الروسية الاستعدادات العملياتية والقتالية الضرورية. وأفادت السلطات، عن اندلاع حريق كبير في مستودع للوقود دون ذكر أسبابه.

وأكد غوسيف، الأحد، أن السلطات ستبلغ السكان بكيفية الحصول على تعويضات عن الأضرار التي تكبدوها، شاكراً إياهم على تحملهم وحزمهم وعقلانيتهم خلال الأحداث التي شهدتها المنطقة.

وبدأت مناطق عدة في جنوب روسيا رفع الاجراءات والقيود التي فرضت السبت على خلفية التمرد الذي انتهى باتفاق قضى بوقف فاغنر التحرك نحو موسكو ومغادرة بريغوجين الى بيلاروس، مقابل عدم ملاحقته أو عناصرها في روسيا.

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