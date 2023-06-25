الكرملين يلمح إلى إمكانية توقيع عقود مع بعض مقاتلي «فاغنر»

المصدر: د.ب.أ

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أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية الكرملين، دميتري بيسكوف، أنّ جزءا من قوات مجموعة فاغنر الذين قرروا عدم المشاركة في التمرد المسلح، سيتمكنون من توقيع عقود مع وزارة الدفاع الروسية.

وقال بيسكوف: «تم التوصل إلى اتفاق يقضي بعودة قوات مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة إلى معسكراتها وأماكن انتشارها، ويمكن لبعضهم أن يوقعوا عقوداً في وقت لاحق مع وزارة الدفاع إذا رغبوا في ذلك، كما ينطبق الاتفاق على المقاتلين الذين قرروا عدم المشاركة في التمرد المسلح».

وأضاف بيسكوف: «كان هناك بعض المقاتلين في التشكيلات العسكرية التابعة لمجموعة فاغنر العسكرية الخاصة، الذين غيروا رأيهم في بداية التمرد المسلح وعادوا على الفور، لقد طلبوا حتى مساعدة شرطة المرور ومساعدات أخرى للعودة إلى أماكن انتشارهم الدائمة».

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