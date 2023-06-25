كندا تفتح تحقيقاً في انفجار الغواصة تيتان

المصدر: أ.ف.ب

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فتحت السلطات الكندية، تحقيقاً في انفجار الغواصة الصغيرة «تيتان» التي أطلق اختفاؤها قرب حطام سفينة «تايتانيك»، وعلى متنها خمسة أشخاص عملية بحث شاركت فيها دول عدة.

وقالت رئيسة مجلس سلامة النقل الكندي، كاثي فوكس: «مهمتنا تتمثّل بمعرفة ما حدث ولماذا وتحديد ما يمكن تغييره لخفض فرص أو خطر وقوع أحداث كهذه في المستقبل، نعرف بأن الجميع يرغب بإجابات، خصوصا العائلات والعامة». ويمكن للتحقيق الكامل بأن يستغرق ما بين 18 شهراً إلى عامين.

وانطلقت سفينة الشحن بولار برايس التي ترفع العلم الكندي من سانت جونز نهاية الأسبوع الماضي وعلى متنها محققو مجلس سلامة النقل لإعادة تيتان إلى نقطة انطلاقها في شمال الأطلسي.

ويحقق المجلس دورياً في حوادث الجو والقطارات والبحر وأنابيب الطاقة بهدف تحسن سلامة النقل. ولا يحمّل عادة أي جهات المسؤولية ولا يحدد المسؤولية المدنية أو الجنائية.

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