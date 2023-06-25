تايوان: طائرات حربية صينية حلقت قرب سواحلنا

المصدر: د.ب.أ

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عبرت ثماني طائرات حربية صينية، خط الوسط، في مضيق تايوان وحلقت على مقربة من المياه، التي تخضع لسيطرة تايبيه، وفقاً لما ذكرته وزارة الدفاع الوطني.

وقال الناطق باسم الوزارة، الميجور جنرال، سون لي-فانج، في مؤتمر صحافي في تايبيه، إن عمليات التوغل، وقعت الساعة الثامنة صباحاً وكانت جزءاً، مما يصفه جيش التحرير الشعبي الصيني دوريات استعداد قتالي مشتركة، حسب صحيفة تايبيه تايمز، اليوم الأحد.

وأضاف الناطق، أنه تم رصد 19 طائرة حربية صينية، حول تايوان، في ذلك الوقت، بما في ذلك عدد غير محدد من طائرات «جيه-10 وجيه-16» المقاتلة، مشيراً إلى أن ثماني من تلك الطائرات اخترقت خط الوسط واقتربت من الحدود الخارجية للمنطقة المتاخمة، على بعد 24 ميلا بحرياً من شواطئ تايوان.

وتابع الناطق، أنه بالإضافة إلى تلك الطائرات، تم رصد خمس طائرات تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني في المياه حول تايوان.

وقال الناطق، إن الجيش استخدم نظام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع المشترك الخاص به لرصد أنشطة جيش التحرير الشعبي الصيني عن كثب ونشر طائرات وسفن وأنظمة صواريخ دفاعية ساحلية، ردا على ذلك. ولم ترد وزارة الدفاع الوطني الصينية على طلب، للتعليق.

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