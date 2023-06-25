مشاورات بين حلفاء أوكرانيا في ضوء الوضع في روسيا

المصدر: أ ف ب

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أبدت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون السبت حذرا حيال التطوّرات التي تشهدها روسيا.

وفي إطار مشاورات أُطلِقت على عجل، تحدّث الرئيس الأمريكي جو بايدن هاتفيا عن الوضع في روسيا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، وفق البيت الأبيض.

وأكّد القادة الأربعة "دعمهم الثابت لأوكرانيا" لكنهم امتنعوا عن التعليق مباشرة على التمرّد المسلح لزعيم مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين الذي أنهى السبت تقدّم قوّاته نحو موسكو بموجب اتفاق أبرمه مع الكرملين لطي صفحة أخطر أزمة أمنية في روسيا منذ عقود.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض إنّ الرئيس بايدن أُبلغ "بآخر التطوّرات" في روسيا خلال اجتماع صباح السبت مع قيادته السياسيّة والعسكريّة.

وعُقِدَت اجتماعات مماثلة على أعلى مستوى في عواصم أوروبية. في وقت سابق، أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اتصالات مع نظرائه من دول مجموعة السبع الذين ينوون الإبقاء "على تنسيق وثيق"، وفقا للخارجية الأمريكية.

كذلك، أجرى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اتصالات مماثلة مع نظرائه الكندي والفرنسي والألماني والبريطاني والبولندي، حسب المتحدث باسمه.

وفي مؤشر إلى أن الولايات المتحدة تأخذ هذه الأزمة على محمل الجد، ألغى رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي رحلة مقررة إلى إسرائيل والأردن.

وسط هذه التطورات، أكد القائد العام للجيش الأوكراني فاليري زالوغني لرئيس الأركان الأمريكي السبت أن الهجوم الأوكراني المضاد "يسير وفقا للخطط"، حسبما جاء في بيان.

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