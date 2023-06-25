هل تغير موقف بوتين من شويغو بعد تمرد فاغنر؟

المصدر: د ب ا

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أكد ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أن التمرد المسلح الذي شنه قائد مجموعة مرتزقة فاغنر يفغيني بريغوجين لم يكن له أي تأثير على "العملية العسكرية الخاصة" في موسكو المستمرة في أوكرانيا منذ 16 شهرا.

وتابع بيسكوف أيضا إنه ليس على علم بأي تغيير في موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تجاه وزير دفاعه سيرجي شويغو.

وندد بريغوجين، علنا ولمدة أسابيع بشويغو ورئيس هيئة الأركان الروسية، الجنرال فاليري غيراسيموف.

وفي تصريحات حادة على وسائل التواصل الاجتماعي، اتهمهم بعدم الكفاءة، وألقى باللوم عليهم في الإخفاقات العديدة في ساحة المعركة التي عانت منها القوات الروسية في أوكرانيا، والتي تشن فيها روسيا عملية عسكرية خاصة.

ولعبت قوات فاغنر دورا حاسما في أوكرانيا، بما في ذلك السيطرة على مدينة باخموت شرقي أوكرانيا. وغالبا ما يقاتل أفراد فاغنر جنبا إلى جنب مع القوات الروسية.

وتصاعد الصراع طويل الأمد على السلطة بين بريغوجين والقيادة العسكرية الروسية فجأة يوم الجمعة ليتحول إلى تمرد شامل، عندما أعلن رئيس فاغنر "مسيرة العدالة" تجاه موسكو.

وانتهى التمرد في وقت متأخر من يوم أمس السبت عندما تم التوصل إلى اتفاق لنزع فتيل الأزمة التي هددت قيادة بوتين. وبموجب اتفاق توسطت فيه بيلاروسيا، لن يحاكم بريغوجين بتهمة التمرد وسينتقل إلى بيلاروسيا.

يشار إلى أن ألكسندر لوكاشينكو الذي يحكم بيلاروسيا منذ فترة طويلة يعرف بريغوجين بشكل شخصي منذ 20 عاما.

وقال بيسكوف إنه في محادثة هاتفية مع لوكاشينكو، أعرب بوتين عن امتنانه لعرض نفي بريغوجين إلى بيلاروسيا، قائلا إن هذه الخطوة حالت دون إراقة الدماء.

وأضاف بيسكوف أنه ليس من الواضح ما الذي سيفعله بريغوجين في المستقبل.

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