لماذا أرسلت الشيشان 3 آلاف من قوات النخبة إلى موسكو؟

المصدر: د ب ا

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ذكرت قناة جروزني الرسمية مساء أمس السبت أن ثلاثة آلاف من قوات النخبة الشيشانية اتخذت مواقعها في موسكو في وقت مبكر من السبت للدفاع عن العاصمة الروسية في مواجهة قوات جماعة فاغنر العسكرية الخاصة التي كانت تزحف باتجاه المدينة.

وقالت القناة على تطبيق تليغرام "المقاتلون اتخذوا مواقعهم في موسكو منذ الصباح الباكر ونحن مستعدون لتنفيذ أي أمر من القائد العام للقوات المسلحة الروسية فلاديمير بوتين".

وبعد ظهر أمس السبت وافق يفغيني بريغوجن رئيس فاغنر على سحب موكبه العسكري الزاحف نحو العاصمة لإسقاط القيادة العسكرية بموجب اتفاق توسط فيه رئيس روسيا البيضاء.

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