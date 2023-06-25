موسكو تحذر الغرب وتهاجم أوكرانيا بالصواريخ

المصدر: عواصم - وكالات

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حذّرت موسكو، أمس، الغرب، من أيّ محاولة «لاستغلال» التمرّد المسلّح لمجموعة فاغنر لتحقيق أهدافه «المعادية لروسيا»، مؤكّدة أنّ التمرّد لن يمنعها من «تحقيق أهدافها» في أوكرانيا، فيما راقبت عواصم العالم عن كثب ما يجري في روسيا.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان «نحذّر الدول الغربية من أيّة محاولة لاستغلال الوضع الداخلي في روسيا، لتحقيق أهدافها المعادية لروسيا. مثل هكذا محاولات ستفشل»، مشدّدة على أنّ «كلّ أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستتحقّق».

أسلحة دقيقة

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها الجوية نفذت ضربة واسعة النطاق بأسلحة دقيقة بعيدة المدى على مراكز الاستخبارات الإلكترونية ومعدات الطيران التابعة للقوات الجوية الأوكرانية في مطار كاناتوفو في مقاطعة كيروفوغراد ومطار دنيبر. وأعلنت الوزارة في بيان أنه قد تم «ضرب جميع الكيانات المحددة وإصابة الأهداف بنجاح».

ورداً على هجوم أوكراني على جسر بري عبر مضيق تشونغار، تم تدمير مستودع صواريخ كروز «ستورم شادو» في قاعدة جوية أوكرانية بالقرب من قرية ستاروكونستانتينوف، في مقاطعة خميلنيتسكي، وفقاً لوزارة التي أضافت أن القوات الأوكرانية واصلت خلال النهار «محاولاتها الفاشلة» للعمليات الهجومية على محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه ودونيتسك وكراسني ليمان.

من جانبه، قال الجيش الأوكراني إن قواته أحرزت تقدماً بالقرب من باخموت.وقالت نائبة وزير الدفاع هانا ماليار عبر تطبيق تيليغرام إن القوات الأوكرانية شنت هجوما بالقرب من مجموعة من القرى المحيطة بباخموت. وقال أولكسندر تارنافسكي قائد تافريا، أو الجبهة الجنوبية، إن القوات الأوكرانية حررت منطقة بالقرب من كراسنوهوريفكا في دونيتسك.

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