وساطة بيلاروسية توقف «تمرد فاغنر»

المصدر: أبوظبي،عواصم - وكالات

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أكدت دولة الإمارات أنها تتابع بقلق بالغ التوترات الأخيرة في روسيا الصديقة، الناجمة عن تمرد في القوات العسكرية، والذي يهدد بالمزيد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة، مؤكدة على ضرورة احترام قواعد ومبادئ القانون الدولي.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان موقف دولة الإمارات الداعي إلى ضرورة الالتزام بالتهدئة وضبط النفس، مشيرة إلى ضرورة المحافظة على وحدة واستقرار روسيا الاتحادية بما يحقق الأمن والازدهار لشعبها الصديق.

من جهتها، قالت الخارجية البحرينية في بيان إن المملكة تتابع تطورات الأوضاع في روسيا الاتحادية وتؤكد على أهمية الحفاظ على الاستقرار هناك بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين، وتطبيق القوانين الشرعية المعتمدة في روسيا بما يحفظ الأمن والاستقرار للشعب الروسي الصديق.

كما ذكرت الخارجية القطرية في بيان أن قطر تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع في روسيا الاتحادية التي نتجت عن تمرد..، وتدعو إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والاحتكام لصوت العقل، وتجنيب المدنيين تبعات المواجهات.

عودة للقواعد

وفي أحدث تطورات محاولة التمرد التي قامت بها مجموعة فاغنر الخاصة، قال رئيس المجموعة يفغيني بريغوجين إنه أمر مقاتليه بالعودة إلى قواعدهم لتجنب إراقة الدماء.

وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أعلن قبل ذلك بقليل أنّ بريغوجين أبلغه موافقته على «وقف تحرّكات» مقاتليه في روسيا وتجنّب أيّ تصعيد إضافي للوضع. وقالت القناة غير الرسمية للرئاسة البيلاروسية إنّ «يفغيني بريغوجين وافق على اقتراح رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو بوقف تحرّكات مسلّحي مجموعة فاغنر واتّخاذ تدابير لتهدئة التوتّرات».

أجرى لوكاشينكو، بالاتفاق مع الرئيس بوتين، محادثات مع بريغوجين.

وقالت الخدمة الصحافية للرئاسة البيلاروسية إن بريغوجين قبل اقتراح لوكاشينكو بوقف تحرك «فاغنر» واتخاذ مزيد من الخطوات لتهدئة التوترات، وفقاً لوكالة سبوتنيك الروسية.

وشكر الرئيس الروسي نظيره البيلاروسي على جهوده التي أفضت إلى تراجع مجموعة فاغنر عن تمرّدها المسلّح، وفق ما أعلنت الرئاسة في مينسك. وأورد بيان للرئاسة أنّ لوكاشينكو «أبلغ رئيس روسيا بالتفصيل عن نتائج المفاوضات مع قيادة مجموعة فاغنر».

ترقب عالمي

وتابعت دول العالم بقلق وترقب، مجرى الأحداث في روسيا، في أعقاب التمرد المسلح.

وفيما اعتبر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن «تمرّد فاغنر دليل على ضعف روسيا، وعدم الاستقرار السياسي فيها».. أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن بلاده ستبقى على «تنسيق وثيق» مع حلفائها بشأن الأحداث في روسيا.

وأوضح أنه تحدث إلى وزراء خارجية دول مجموعة السبع، ومسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، للبحث في الوضع الراهن في روسيا. وقال إن الولايات المتحدة ستبقى على تنسيق وثيق مع الحلفاء والشركاء مع تطور الوضع.

وكان ناطق باسم الرئاسة الأمريكية، أكد في وقت سابق، أن البيت الأبيض يراقب الوضع في روسيا، مشيراً إلى أن الرئيس جو بايدن اطلع على ما يجري.

وقال الناطق باسم رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال مارك ميلي، إن ميلي ألغى جولة كانت مقررة أمس، إلى الشرق الأوسط، بسبب الوضع في روسيا.

وأكد رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، أن التكتل القاري «يراقب عن كثب الوضع في روسيا. على تواصل مع القادة الأوروبيين والشركاء في مجموعة السبع». واعتبر أنه «من الواضح أن هذا شأن داخلي روسي».

وقال مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد، جوزيب بوريل، إنه «على تواصل دائم مع سفيرنا في موسكو، ونواصل مشاوراتنا الداخلية مع الدول الأعضاء».

وأكد قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يتابع الأوضاع عن كثب، مضيفاً «نواصل التركيز على دعمنا لأوكرانيا».

وتتابع الحكومة الألمانية «عن كثب الأوضاع في روسيا»، وفق ما أكد ناطق باسمها، فيما حض رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك «كل الأطراف على تحمّل مسؤوليتها لحماية المدنيين».

ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال مع نظيره الروسي إلى تحكيم المنطق في روسيا، مبدياً استعداده للعمل على إيجاد «حل سلمي» للأزمة.

وأعلن الكرملين في وقت سابق أن بوتين تلقى من أردوغان دعمه الكامل في مواجهة التمرد.

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