روسيا توقف الإجراءات العقابية ضد رئيس مجموعة فاغنر

المصدر: د ب ا

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أعلن الكرملين أن الإجراءات العقابية الجنائية ضد قائد مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية الخاصة، يفغيني بريغوجن، بسبب الانتفاضة المسلحة التي قامت بها ضد القيادة العسكرية الروسية، قد تم وقفها.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله إن بريغوجن نفسه سيتوجه إلى بيلاروسيا، موضحا أنه لا ينبغي محاكمة مقاتلي مجموعة فاغنر في ضوء خدماتهم على الجبهة في أوكرانيا.

ووفقا لتصريحات خاصة برئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، أفاد بانه أقنع بريغوجن بالتخلي عن تمرده. ولم يعلق بريغوجن نفسه على هذا الأمر.

وقبل ذلك بقليل أعلن أنه سيوقف زحف وحداته على العاصمة الروسية موسكو.

وقال في رسالة صوتية نشرها في موقعه الصحفي على تطبيق "تليغرام": "أرتالنا تستدير وتتجه نحو الاتجاه المعاكس للمخيمات".

وأضاف، مبررا الانسحاب، أنه "لم ترق قطرة من دماء مقاتلينا، والآن هي اللحظة التي يمكن فيها إراقة الدماء"، لهذا السبب حان الوقت لقلب الاتجاه، بحسب رأيه.

رغم جهود مجموعة فاغنر العسكرية في الاستيلاء على مدينة باخموت في دونيتسك ظهر نزاع حول الكفاءات وإمدادات الذخيرة لعدة أشهر.

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