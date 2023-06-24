رئيس الأركان الأمريكي يلغي زيارة للشرق الأوسط بسبب الأزمة في روسيا

المصدر: أ ف ب

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ألغى رئيس هيئة أركان الجيوش الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي السبت زيارة كانت مقررة إلى إسرائيل والأردن بسبب الأحداث في روسيا، بحسب ما أعلن المتحدّث باسمه.

وقال الكولونيل ديف باتلر إنّه كان مقررا أن تبدأ الزيارة السبت وتقرّر إلغاؤها "بسبب الوضع في روسيا".

وجاء الإعلان بعيد تحدّث الجنرال ميلي مع نظيره الأوكراني فاليري زالوجني.

بدوره، ألغى مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جايك سوليفان مشاركته السبت في اجتماع في كوبنهاغن تنظمه أوكرانيا وتشارك فيه دول عدّة، ورافق عوضاً عن ذلك الرئيس جو بايدن إلى كامب ديفيد.

وكان ميلي وسوليفان شاركا صباح السبت في اجتماع لإطلاع الرئيس جو بايدن على الوضع في روسيا، وقد حضر الاجتماع أيضاً وزيرا الدفاع لويد أوستن والخارجية أنتوني بلينكن ومدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) وليام بيرنز ومديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية أفريل هينز.

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