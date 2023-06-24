زعيم "فاغنر" يوافق على وقف تقدم قواته نحو موسكو

المصدر: البيان

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أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو عن قبول مؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين، اقتراح لوكاشينكو وقف تحركات مسلحي المجموعة في روسيا، واتخاذ مزيد من الخطوات لتهدئة التوترات.

وجاء الإعلان في بيان أصدره مكتب الرئاسة في بيلاروسيا.

ووافق زعيم مجموعة فاغنر على المقترح، وقال: "قبلت مقترحاً من قبل بيلاروسيا لوقف تقدم قواتي نحو موسكو".

وأشار لوكاشينكو إلى أن حديثه مع قائد مجموعة فاغنر تم بالاتفاق مع الرئيس بوتين.

وقال قائد قوات فاغنر يفغيني بريغوجين : إن بيلاروسيا قدمت مقترحا مقبولاً لوقف تقدم قواته نحو موسكو وأنه قبل بالمقترح.

وقالت رئاسة بيلاروسيا : إن اتفاقاً يضمن سلامة مقاتلي فاغنر مطروح للنقاش.

وفي وقت سابق، قال مصدر مقرب من قيادة الجزء الخاضع لسيطرة روسيا من منطقة دونيتسك الأوكرانية، إن قافلة من مقاتلي مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة تقترب من ضواحي موسكو.وذكر المصدر، أن القافلة تضم نحو خمسة آلاف رجل بقيادة القائد الكبير في المجموعة دميتري أوتكين.





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