أوكرانيا تستغل تمرد فاغنر وتكثف هجماتها على القوات الروسية

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كثفت أوكرانيا هجماتها على مواقع القوات الروسية جنوب أوكرانيا تزامناً مع تمرد تواجهه موسكو من جانب مجموعة فاغنر حيث ترى أوكرانيا في هذا التطور الدراماتيكي فرصة للتقدم في الهجوم المضاد الذي تشنه منذ أسبوع.

وأعلنت القوات الأوكرانية مساء اليوم عن شنّ هجمات جديدة في شرق البلاد وتحقيقها تقدماً في اتجاهات عدة، وذلك بعد ساعات من وصفها التمرد المسلح في روسيا "فرصة" لأوكرانيا لتحقيق مكاسب عسكرية.

ورأت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية غانا ماليار أن العملية الروسية في أوكرانيا تفضي إلى دمارها الذاتي، معتبرة أن تمرد مجموعة فاغنر يشكل "فرصة" لبلادها.

وكتبت ماليار عبر تلغرام "يقاتلوننا لكنهم يدمرون أنفسهم. ما معنى ذلك بالنسبة لنا؟ فرصة" مؤكدة أن أوكرانيا تواصل عملها حتى تحقيق "النصر".

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