تقرير أمريكي: بايدن يطلع على نشاطات بريغوجين يومياً منذ عام

المصدر: البيان

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توصل مسؤولون أمريكيون منذ يناير الماضي إلى قناعة أن هناك صراعاً داخلياً على السلطة بين المجموعة العسكرية الخاصة (فاغنر) والحكومة الروسية وان الأمر يتجه إلى صدام ميداني حتمي، وقاموا بجمع ومراقبة المعلومات الاستخبارية عن كثب حول التناقضات داخل جبهة الحرب الروسية منذ ذلك الحين.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين أمريكين أن بريغوجين واجه بوتين مباشرة العام الماضي بشأن اعتقاده أن الحرب في أوكرانيا تسير بشكل خاطئ من قبل كبار الجنرالات،وبناء على ذلك اعتبر مسؤولو المخابرات الأمريكية في ذلك الوقت أن بريغوجين شخص مهم بما يكفي ليشمله أحد التقارير اليومية لبايدن.

وقال مسؤولون أمريكيون إنهم رأوا منذ شهور مؤشرات على التوترات بين الكرملين ورئيس مجموعة فاغنر، وتوقعوا أن هذا المسار سيتصاعد قريباً.

وأكد هؤلاء أن تقييماتهم للوضع مستمدة من المعلومات الاستخباراتية ، في مؤشر على مدى جدية البيت الأبيض والبنتاغون في التعامل مع احتمالات الصراع على السلطة في روسيا.

في يناير الماضي ، قال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن فاغنر أصبحت "مركز قوة منافساً للجيش الروسي". وأشار جون كيربي ، منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي إلى أن بريغوجين ينظر إليه داخل دائرة القرار الروسية أنه يعمل على تعزيز مصالحه الخاصة في أوكرانيا بدلاً من الأهداف الروسية الأوسع.

منذ ذلك الحين ، كان البيت الأبيض وغيره من مساعدي الأمن القومي الأمريكيين على استعداد تام لما وصفه أحد المسؤولين بأنه "معركة متصاعدة" بين بريغوجين ووزارة الدفاع الروسية.

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