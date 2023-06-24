هذه الدول تؤيد الإجراءات الروسية ضد تمرد فاغنر

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أيدت تركيا وإيران وروسيا البيضاء الحكومة الروسية في طريقة تعاملها وكافة الإجراءات المتخذة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع قوات فاغنر العسكرية.

تركيا

فقد أعلن الكرملين السبت أن الرئيس فلاديمير بوتين تلقى من نظيره التركي رجب طيب إردوغان "دعمه الكامل" في مواجهة التمرد المسلح الذي أطلقته مجموعة فاغنر ضد القيادة العسكرية الروسية.

وأكد مقر الرئاسة الروسية في بيان أن بوتين أطلع إردوغان على "الوضع في البلاد المرتبط بمحاولة التمرد المسلّح"، مشيرا الى أن الرئيس التركي أعرب عن "دعمه الكامل لكل الإجراءات المتخذة" من بوتين.

روسيا البيضاء

و قال مجلس الأمن في روسيا البيضاء اليوم السبت إن مينسك لا تزال حليفة لروسيا وإن الخلافات الداخلية تعد "هدية للمجموعة الغربية".

وصدر البيان رداً على تمرد في روسيا لمجموعة فاغنر العسكرية الخاصة.

إيران

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني قوله اليوم السبت إن إيران تدعم سيادة القانون في روسيا الاتحادية وتعتبر التطورات الأخيرة شأنا داخليا لروسيا.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز