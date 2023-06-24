تمرد فاغنر في روسيا.. التسلسل الزمني للأحداث
تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسحق تمرد مسلح بعد أن سيطرت قوات فاغنر بزعامة يفجيني بريجوجن على مدينة في الجنوب.
التسلسل الزمني للأحداث
* أمس الجمعة
نشر بريجوجن مقطع فيديو صعد فيه من نبرة خلافه مع كبار الضباط العسكريين في روسيا، ولأول مرة يرفض مبررات موسكو الأساسية لغزو أوكرانيا.
- في سلسلة من التسجيلات الصوتية اللاحقة على تيليجرام، قال بريجوجن إن "شر" القيادة العسكرية الروسية "يجب أن يتوقف" وإن فاجنر سيقودون "مسيرة من أجل العدالة" ضد الجيش الروسي.
- رد جهاز الأمن الاتحادي الروسي بفتح قضية جنائية ضد بريجوجن، قائلا إنه دعا إلى تمرد مسلح.
- حث نائب قائد الحملة الروسية في أوكرانيا الجنرال سيرجي سوروفكين مجموعة فاغنر على التوقف عن معارضتها للقيادة العسكرية والعودة إلى قواعدها.
* اليوم السبت
- بريجوجن يقول إن رجاله عبروا الحدود من أوكرانيا إلى روسيا وهم على استعداد للذهاب "إلى أبعد مدى" في معارضتهم للجيش الروسي.
-دخل مقاتلو فاغنر مدينة روستوف بجنوب روسيا، حسبما قال بريجوجن في تسجيل صوتي نُشر على تيليجرام.
- البيت الأبيض يقول إنه يراقب الوضع بين روسيا ومجموعة فاغنر، وسيتشاور مع الحلفاء والشركاء بشأن التطورات.
- المدعي العام الروسي إيجور كراسنوف يبلغ بوتين رسميا بالقضية الجنائية ضد بريجوجن بتهمة التمرد المسلح.
- حاكم منطقة روستوف المجاورة لأوكرانيا بجنوب روسيا ينصح السكان بالالتزام بالهدوء والبقاء في منازلهم حيث أصبح من الواضح أن قوات فاغنر قد سيطرت على مدينة روستوف.
- وزارة الدفاع الروسية تصدر بيانا تناشد فيه مقاتلي فاغنر التخلي عن زعيمهم، قائلة إنهم "خدعوا وجُروا إلى مغامرة إجرامية".
- مصدر أمني روسي قال لرويترز إن مقاتلي فاغنر سيطروا على جميع المنشآت العسكرية في مدينة فورونيج الواقعة على بعد نحو 500 كيلومتر جنوبي موسكو.
- بوتين يلقي خطابا عبر التلفزيون يتعهد فيه بسحق ما أسماه بالتمرد المسلح ويتهم بريجوجن "بالخيانة" و بتوجيه "طعنة في الظهر" لروسيا.
- الزعيم الشيشاني رمضان قديروف، حليف بوتين، يقول إن قواته مستعدة للمساعدة في إخماد تمرد بريجوجن واستخدام أساليب قاسية إذا لزم الأمر.
- الحكومات الأوروبية بما في ذلك بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا تصدر بيانات تقول إنها تراقب عن كثب التطورات في روسيا.
- طائرات هليكوبتر عسكرية روسية تفتح النار على قافلة لفاغنر بعدما قطعوا أكثر من نصف الطريق نحو موسكو في تقدم خاطف بعد الاستيلاء على روستوف خلال الليل.
- الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يقول إن "ضعف روسيا واضح" وإنه كلما احتفظت موسكو بقواتها في أوكرانيا لفترة أطول، زادت الفوضى التي ستدعوها للتراجع.