رئيس فاغنر الروسية يصل بقواته إلى مدينة روستوف أون دون

المصدر: البيان

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أكد مالك شركة فاغنر للمقاولات العسكرية الخاصة الذي دعا إلى تمرد مسلح بهدف الإطاحة بوزير الدفاع الروسي في مقطع مصور أنه وقواته وصلوا إلى مدينة روستوف أون دون.

المدينة هي موطن لمقر الجيش الروسي الذي يشرف على القتال في أوكرانيا.

زعم يفغيني بريغوجين في وقت مبكر من يوم السبت أن قواته عبرت الحدود إلى روسيا من أوكرانيا، حيث لعبت دورًا حاسمًا في الحرب. كان التسجيل المصور المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي أول تأكيد على وجوده في روستوف.

لطالما خاض بريغوجين عداء مع وزارة الدفاع وزعم في وقت متأخر من يوم الجمعة أن وزير الدفاع أمر بشن هجوم على معسكراته الميدانية في أوكرانيا.

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