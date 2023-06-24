ماكرون يكشف الهدف من الهجوم الأوكراني المضاد

المصدر: ا ف ب

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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الجمعة أن "الهدف من الهجوم الأوكراني المضاد هو دفع الروس للعودة إلى طاولة المفاوضات".

وقال ماكرون في مقابلة مع قناة سي ان ان "إذا حصل تغيير كبير بسبب الهجمات المضادة"، فعندها "يُحتمَل" أن يقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتقديم تنازلات.

وأضاف "خيار (بوتين) سيكون بالتأكيد حربا طويلة الأمد، لأنه (يعتقد) أن الوقت يلعب لمصلحة روسيا. لكن إذا كان الهجوم المضاد فعالا، فهذا قد يغيّر الوضع".

وتابع ماكرون "لهذا السبب قضيت الكثير من الوقت في التحدث مع الرئيس (الصيني) شي جينبينغ ورئيس الوزراء (الهندي ناريندرا) مودي وولي العهد السعودي وآخرين".

وأردف "أعتقد أنه يتعيّن علينا العمل في شكل وثيق جدا مع هذه البلدان المختلفة. لم؟ لأنها ضرورية جدا بالنسبة إلى روسيا. وعندما يشعر بوتين بضغط من دول مجموعة العشرين، فإن ذلك يُحدث فارقا كبيرا".

تنفذ القوات الأوكرانية عمليات هجومية منذ مطلع يونيو على جبهات كثيرة، خصوصا في الجنوب.

تقول أوكرانيا إنها تتقدم ببطء في هجومها المضاد لكن بثبات. وحذر رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال الخميس من أن الهجوم المضاد "سيستغرق وقتا" لأن كييف تسعى إلى القيام بأعمال "ذكية"، معبّرا عن "تفاؤله".

ويقدّر محللون أن كييف تختبر الدفاعات الروسية قبل أن تدفع الجزء الأكبر من قواتها إلى المعركة.

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