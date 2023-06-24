موسكو: لن نكشف لواشنطن عن عدد الرؤوس النووية في روسيا البيضاء

المصدر: موسكو - رويترز

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نقلت وكالة «إنترفاكس» للأنباء، أمس، عن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، قوله إن بلاده لن تكشف لواشنطن عن عدد الرؤوس النووية التي تنشرها على أراضي روسيا البيضاء، أو عن تفاصيل الاختبارات التي تجريها للطوربيد النووي «بوسيدون».

وقال ريابكوف: «لدي شك كبير أن يصبح الموضوع محل أي نقاش عام أو إفصاح من جانبنا». وأضاف: نشرت الولايات المتحدة أسلحة نووية تكتيكية على أراضي دول أوروبية على مدى عقود، ولا تقدم أرقاماً دقيقة أبداً.

إلى ذلك، وصف مسؤولون روس وأمريكيون الطوربيد «بوسيدون»، بفئة جديدة من أسلحة الرد يجمع بين الطوربيد والغواصة المسيرة، لديه القدرة على إطلاق موجات إشعاعية؛ لمهاجمة السفن الحربية أو جعل المدن الساحلية غير صالحة للسكن.

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