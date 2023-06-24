روسيا توسّع قائمة حظر السفر الأوروبية

المصدر: (موسكو، بروكسل - وكالات)

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أفادت الخارجية الروسية، أمس، بأنها «وسّعت بشكل كبير» قائمة الأشخاص الممنوعين من زيارتها؛ وذلك رداً على حزمة عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي على موسكو، مضيفة أنها سوف تتخذ مزيداً من إجراءات الرد بطريقة «ملائمة» في الوقت المناسب.

وأوردت الوزارة، في بيان، أن القائمة تشمل مسؤولين أمنيين، وموظفين مدنيين، ورجال أعمال، وأعضاء في البرلمان الأوروبي، «يروجون لأجندة معادية لروسيا».

واعتبرت «إجراءات الاتحاد الأوروبي غير شرعية ... ورداً على هذه المبادرات غير الودية، وسّع الجانب الروسي بشكل كبير قائمة ممثلي المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الممنوعين من دخول الأراضي الروسية»، دون تحديد عدد الأشخاص المعنيين.

وأشارت إلى أن المسؤولين المستهدفين هم خصوصاً أعضاء في أجهزة أمنية ومؤسسات سياسية أو تجارية أوروبية، ونواب أوروبيون «يروجون لأجندة معادية لروسيا».

وتابعت «نؤكد أن كل الإجراءات غير الودية التي تتخذها الدول الغربية تستمر في تلقي الرد المناسب».

في السياق، أقر الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، أمس، بشكل رسمي، حزمة العقوبات الحادية عشرة على روسيا؛ على خلفية الحرب في أوكرانيا.

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