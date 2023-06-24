أوكرانيا: القوات الروسية تبني خطوط دفاع قوية

المصدر: عواصم - وكالات

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أعلنت أوكرانيا، أمس، أن القوات الروسية «تتوقع» التحركات الميدانية لقواتها، فتبني دفاعات قوية يصعب التغلب عليها.

بينما أعلنت موسكو فشل كييف في إحداث «ثغرة مهمة» على محوري زابوريجيا ودونيتسك، وسط مخاوف من تلوث نووي، بعد تقارير عن هجوم أوكراني عنيف على خطوط الدفاع الروسية.

وقال قائد القوات البرية الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، إن القوات الروسية تبني خطوط دفاع قوية، وتتنبأ بأعمال القوات المسلحة الأوكرانية. وأضاف: إن روسيا توقعت، ولا تزال تتوقع أخطر اتجاهات تحركاتنا، وتبني دفاعاً قوياً يصعب التغلب عليه.

وتابع: إن الجيش الروسي يحاول أخذ زمام المبادرة، و«لا يمكن التقليل من شأنها». وزاد «الوضع على الخط الأمامي للجيش الأوكراني صعب بشكل عام».

وصرح سيرسكي لصحيفة «الغارديان»، «الكل يريد تحقيق نصر عظيم على الفور وفي الحال. وكذلك نحن. لكن يجب أن نكون مستعدين لجعل هذه العملية تستغرق بعض الوقت؛ لأن هناك الكثير من القوات المحتشدة على كل جانب، والكثير من العتاد والكثير من العوائق المصممة هندسياً».

نفي روسي

في الأثناء، نفت موسكو، صحة معطيات حول نجاح كييف في إحداث «ثغرة مهمة» على محوري زابوريجيا ودونيتسك. وقالت إن قواتها «تحكم سيطرتها» على المنطقتين، مؤكدة تكبيد الجانب الأوكراني خسائر فادحة «على الجبهات كلها»، الأمر الذي أسفر عن تخفيف وتيرة «الهجوم المضاد».

تحذير نووي

وقال مسؤول نووي روسي، إن ما المزاعم بأن موسكو تخطط لهجوم على محطة زابوريجيا للطاقة النووية هي تمهيد لمحاولة من كييف للسيطرة على المحطة، محذراً من وقوع كارثة نووية.

وذكر مستشار مدير عام شركة «روس إينيرجو أتوم»، رينات كارتشا، في مقابلة مع وكالة «تاس» الروسية، أن هذه المزاعم تهدف إلى تهيئة الرأي العام لحادث نووي قد ينجم عن محاولة أوكرانيا السيطرة على المحطة.

وأضاف «وفقاً لتوقعاتي، فإن احتمالات الاستيلاء العنيف على المحطة قد زادت كثيراً. لكن عملية الاستيلاء ليست هي ما تدعو للخوف، بل خطر التلوث النووي الممتد لعشرات الآلاف من الكيلومترات المربعة الذي قد يحدث نتيجة استخدام القوة».

زيادة توريد

من ناحيته، أعلن مدير عام «الطائرات الروسية الموحّدة»، يوري سليوسار، أن الشركة تعتزم زيادة توريد طائرات الجيل الخامس طراز «سو 57» للقوات الجوية الفضائية الروسية.

ونقل الموقع الإلكتروني للحكومة الروسية عن سليوسار، قوله «هذا العام سيزداد حجم عمليات تسليم مقاتلات الجيل الخامس «سو 57» إلى القوات الجوية الفضائية الروسية».

خنادق عميقة إلى ذلك، صرح ميخائيل بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إنه بينما كانت بلاده تقنع الشركاء الغربيين بتزويدها بالأسلحة، قامت روسيا ببناء خط دفاع.

وكتب على «تويتر»: «خلال الوقت الذي أمضيناه في محاولة إقناع شركائنا بتوفير الأسلحة اللازمة، تم بناء تحصينات روسية، وإنشاء خطوط دفاعية مع خنادق عميقة، وإنشاء نظام لحقول الألغام. واليوم، هناك حاجة إلى نهج معقول ومتوازن لاختراق الجبهة الروسية». وأضاف «القوات الأوكرانية تجري عمليات لإعداد ساحة المعركة».

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