40 مفقوداً في غرق قارب مهاجرين قبالة لامبيدوسا

المصدر: أ ف ب

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أكّدت المتحدّثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إيطاليا كيارا كاردوليتي لوكالة فرانس برس أمس الجمعة أنّ نحو أربعين شخصاً باتوا في عداد المفقودين بعد غرق قارب مهاجرين الخميس قبالة جزيرة لامبيدوسا الإيطالية الصغيرة.

وكتبت كاردوليتي في تغريدة على تويتر أكّدت محتواها لوكالة فرانس برس عبر الهاتف أنّ بين المفقودين مولودًا جديدًا واحدًا على الأقلّ.

من جانبه، قال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة فلافيو دي جياكومو لفرانس برس إنّ القارب الذي أبحر من تونس كان يقلّ مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء.

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