زيلينسكي يقيل شخصية عسكرية بشبهة ممارسة الفساد

المصدر: د ب ا

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أصدر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تعليماته بإقالة مسؤول عسكري قيل إنه اشترى عقارات في إسبانيا خلال الحرب الجارية بين روسيا وأوكرانيا.

وبحسب بيان صادر عن مكتب الرئيس اليوم الجمعة، تلقى القائد العام للقوات المسلحة فاليري سالوشتي تعليمات "فورية" بإقالة رئيس مكتب الاستبدال العسكري في منطقة أوديسا، "والذي تتحدث عنه الدولة بأكملها"، كما جاء بالبيان.

ذكرت صحيفة "أوكراينسكا برافدا" الإلكترونية يوم أمس الخميس أن أفراد عائلة المسؤول العسكري اشتروا عقارات على الساحل الإسباني بقيمة تزيد عن ثلاثة ملايين يورو وسيارات فاخرة.

تردد أن عمليات الاستحواذ من هذه الأسرة تمت في نهاية عام 2022 بعد اندلاع الحرب.

وقد تم بالفعل الإعلان عن القضية في أبريل الماضي من قبل عضو سابق في البرلمان.

ومع ذلك لم ترد كييف إلا بعد التقرير الصحفي.

ولم يعرف بعد ما إذا كانت ستترتب هناك عوقب جنائية تتجاوز عملية الإقالة.

ومنذ بدء الحرب كانت هناك تعبئة عامة وحظر على مغادرة البلاد للرجال في سن التجنيد لمن تتراوح أعمارهم بين الثامنة عشرة والستين.

ومع ذلك، فإن الكثيرين يشترون حريتهم من القائمين بالفحص الطبي ومكاتب الاستبدال العسكرية بالمقاطعات أو يفرون من البلاد مقابل رشاوى.

وفقا للتقارير الواردة من المخابرات السرية يتم دفع عدة آلاف من اليورو لكل منهم.

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