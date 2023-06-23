روسيا تعلن خروج الجسر الرابط بين القرم وأوكرانيا عن الخدمة

المصدر: أ ف ب

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أعلن مسؤول روسي، اليوم، أنّ جسراً مهمّاً يربط بين شبه جزيرة القرم ومنطقة جنوبي أوكرانيا أصبح خارج الخدمة، بعدما قصفته قوات كييف أمس.

وقال فلاديمير سالدو، رئيس الإدارة في منطقة خيرسون، للتلفزيون الروسي: «لسوء الحظ، الجسر تعرض لأضرار أكبر بكثير مما كنّا نعتقد في البداية».

وأضاف: «خلال الأيام الـ15 إلى 20 المقبلة، أو حتى أكثر، إلى حين إنجاز العمل وتحديد ما يمكن القيام به، ستبقى الخدمة المرورية متوقفة على الجسر».

وتعرَّض جسر تشونغار، المكوَّن من مسارين متوازيين يربطان شبه جزيرة القرم بمنطقة خيرسون جنوبي أوكرانيا، لضربة ليل الأربعاء إلى الخميس.

ويقع الجسر على طريق يربط شبه جزيرة القرم وميليتوبول، إحدى أكبر المدن التي سيطر عليها الروس جنوبي أوكرانيا.

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