أوكرانيا تعلن إسقاط 13 صاروخ كروز روسياً

المصدر: أ ف ب

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أعلن سلاح الجو الأوكراني، اليوم، أنه أسقط خلال الليل 13 صاروخ كروز روسياً كانت تستهدف مدرجاً عسكرياً غربي البلاد.

وأوضح سلاح الجو، عبر «تلغرام»، أن «الدفاعات الجوية دمرت كل الصواريخ الـ13 من طراز كه-101/كه-555»، مضيفاً: «هذه المرة كان الهجوم يستهدف مدرجاً عسكرياً في منطقة خميلنيتسكي» غربي أوكرانيا.

وكثفت روسيا منذ مايو قصفها الليلي على أوكرانيا بمسيّرات مفخّخة وصواريخ، فيما باشرت أوكرانيا هجومها المضاد على المناطق التي تسيطر عليها القوات الروسية في الشرق والجنوب.

وأوضح سلاح الجو الأوكراني أن الصواريخ «أٌطلقت قرابة منتصف الليل من بحر قزوين من أربع قاذفات توبوليف 95 إم إس».

وأشار رئيس بلدية خميلنيتسكي، أولكسندر سيمتشيشين، إلى وقوع انفجارات في المدينة التي كانت تضم 275 ألف نسمة قبل اندلاع الحرب في نهاية فبراير 2022.

وذكرت أوكرانيا، اليوم، أنها حققت بعض التقدم في الجنوب، حيث سجلت قواتها «نجاحاً جزئياً»، وذلك وفق الناطق العسكري الأوكراني أندريي كوفاليوف.

وقال الناطق إن الجيش الأوكراني «يواصل احتواء هجوم القوات الروسية» في الشرق، مضيفاً أن «معارك على قدر خاص من الصعوبة تتواصل».

من جانبها، أفادت نائبة وزير الدفاع، غانا ماليار، على «تلغرام»، بأن القوات الدفاعية أوقفت هجوماً في منطقة كوبيانسك وليمان.

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